A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h18 desta terça-feira (14) na Rua Paulo Crestani, Jardim Santa Helena em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local a equipe fez contato com a pessoa que relatou ter saído de casa pra trabalhar no domingo e hoje ao retornar encontrou a janela da sala de sua residência arrombada e que subtraíram diversos objetos sendo vídeo game, TV, calçado e alianças.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.