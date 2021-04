Residência é arrombada no Jardim Araucária

A equipe foi solicitada no Jardim Araucária pois sua residência havia sido furtada. Em contato com a vítima, relatou que se ausentou de sua casa por volta das 06h de sexta-feira (9) e, quando retornou às 17h45, viu que a porta de entrada estava aberta e com o vidro quebrado.

Havia uma chave por dentro onde o autor conseguiu destrancar a porta.

A casa estava toda bagunçada e diversos objetos pelo chão. Havia uma mochila da vítima a qual foi utilizada para colocar objetos, mas que o autor não levou.

Segundo a vítima, foram subtraídas três folhas de cheque e dinheiro.