Residência é alvo de furto durante ausência de moradora no Centro de Jandaia do Sul

Uma residência foi alvo de furto na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (4 de novembro), por volta das 20h41, na Rua José Maria de Paula Rodrigues.

De acordo com as informações repassadas à PM, a moradora contou que havia viajado para Londrina no dia anterior e, ao retornar para casa, percebeu que alguns objetos haviam sido furtados.

O levantamento inicial apontou que o autor ou autores do crime teriam entrado na residência por uma janela de um dos quartos, que estava apenas encostada.

A vítima informou aos policiais que pretende levantar imagens de câmeras de monitoramento existentes nas proximidades e encaminhá-las posteriormente à Delegacia de Polícia, para auxiliar nas investigações.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e encaminhou o boletim à Polícia Civil, que deverá adotar os procedimentos cabíveis.