Prefeitura de Jandaia do Sul realiza audiência pública para apresentar orçamento de 2027

A Prefeitura de Jandaia do Sul realiza nesta sexta-feira (6), às 14h, uma audiência pública para apresentar o planejamento orçamentário do município para o exercício de 2027.

Durante o encontro, serão apresentados os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos que estabelecem as prioridades e estimam as receitas e despesas da administração municipal para o próximo ano.

A audiência será realizada na Câmara Municipal de Jandaia do Sul, localizada na Avenida Anunciato Sonni, nº 2945, no Centro.

A participação de todos é importante para garantir transparência na gestão dos recursos públicos e permitir que a população acompanhe o planejamento das ações e investimentos do município.

Toda a população está convidada a participar.