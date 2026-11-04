Vote no projeto dos alunos da Escola John Kennedy que representa Jandaia do Sul em feira científica estadual em Curitiba

Trabalho sobre reciclagem de embalagens PET conquistou o primeiro lugar no Vale da Ciência e agora participa da FECCi 2026, na UTFPR

A educação de Jandaia do Sul está sendo representada na FECCi 2026 – Feira de Cultura Científica Paraná Faz Ciência, realizada entre os dias 4 e 6 de novembro, em Curitiba, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Neoville. O destaque é o projeto “De que cor é o futuro?”, desenvolvido por alunos da Escola Municipal John Kennedy.

Orientado pela coordenadora pedagógica Andrea Cristina Corseti Marcomini, o projeto investiga como as diferentes cores das embalagens PET interferem no processo de reciclagem. Por meio de pesquisas, coleta, separação e classificação de materiais, os estudantes tiveram a oportunidade de aprender, na prática, sobre sustentabilidade, consumo consciente e a importância da reciclagem, incluindo o trabalho realizado pelos catadores de materiais recicláveis.

A iniciativa também contou com a participação das professoras Caroline da Silva Francisco, como coorientadora, e Jaine Figueredo, que contribuíram para o desenvolvimento das atividades e incentivaram a curiosidade, a pesquisa e o protagonismo dos estudantes.

A trajetória do projeto ganhou destaque após conquistar o 1º lugar na 6ª edição do Vale da Ciência, realizada pela UFPR de Jandaia do Sul. O resultado garantiu a oportunidade de participar de uma das principais feiras de divulgação científica do Paraná.

A participação na FECCi 2026 também marca um momento histórico: a equipe é a primeira a representar a Escola Municipal John Kennedy, o município de Jandaia do Sul e o Núcleo Regional de Educação de Apucarana na categoria Kids da feira.

Durante o evento, os pequenos pesquisadores apresentam os resultados de seus estudos, compartilham conhecimentos com outros participantes e vivenciam uma experiência de iniciação científica, demonstrando que a ciência também é espaço de aprendizagem e descoberta para as crianças.

Comunidade pode apoiar na votação popular.

Vote aqui no projeto 48 https://docs.google.com/forms/d/1Ml_kA8EQ9jCJ2TRpCxfQy6xgi3ICSwsKqUotmYQfjmk/closedform

Além da avaliação técnica dos trabalhos, a FECCi 2026 conta com uma votação popular, e a equipe está mobilizando a comunidade de Jandaia do Sul para apoiar o projeto.

A iniciativa busca não apenas conquistar reconhecimento na feira, mas também valorizar a educação pública municipal e mostrar a capacidade dos alunos de pesquisar, questionar, criar e desenvolver ideias que contribuem para a sociedade.

A comunidade está convidada a participar da votação popular e ajudar a levar o nome de Jandaia do Sul ainda mais longe.

O projeto “De que cor é o futuro?” mostra que, com incentivo e oportunidade, a ciência pode começar desde cedo e transformar a maneira como as crianças enxergam o mundo.