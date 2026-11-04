Polícia Civil prende traficante com mais de 1kg de drogas em Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (4 de novembro), um homem residente no município de Bom Sucesso (PR), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O indivíduo já vinha sendo monitorado por agentes da Polícia Civil que, após diligências investigativas, conseguiram abordá-lo em Jandaia do Sul, enquanto transportava substâncias entorpecentes no interior de um veículo.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam mais de 1 kg de substância entorpecente, além de uma quantia em dinheiro em espécie, que poderá estar relacionada à atividade ilícita.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A ação faz parte dos trabalhos permanentes de investigação e combate ao tráfico de drogas desenvolvidos pela Polícia Civil na região.