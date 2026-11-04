Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Jandaia do Sul

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu dois mandados de prisão na tarde desta quarta-feira (4), em diferentes pontos do município.

O primeiro mandado foi cumprido na região central da cidade contra um homem de 54 anos, identificado pelas iniciais R.O.R., em decorrência de uma condenação ou ordem judicial relacionada ao crime de furto qualificado.

A segunda prisão foi realizada no Jardim das Oliveiras, onde os policiais localizaram um homem de 38 anos, identificado pelas iniciais O.L.O. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo.

Após as prisões, os dois homens foram encaminhados e entregues ao Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.