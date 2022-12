RECONHECIMENTO:. Wesley Lima é homenageado pela Alcopar

Por 12 anos, o Engenheiro de Segurança do Trabalho esteve na coordenação do Comitê de Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Trabalho

O Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho Wesley Martins de Lima, que por 12 anos esteve na coordenação do Comitê de Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, foi homenageado pela Alcopar no último dia 29 de novembro em reconhecimento ao seu trabalho e contribuição ao setor sucroenergético.

“Foi uma surpresa muito agradável. Agradeço muito à oportunidade que tive, através da Cooperval e da Alcopar, de participar desse trabalho, juntamente com os engenheiros e técnicos em Segurança das usinas associadas à Alcopar, que resultou na redução da frequência e da gravidade dos acidentes de trabalho de todo o setor sucroenergético do Estado do Paraná, além de diminuir a ocorrência de doenças ocupacionais. Também foi uma oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos pessoais, e hoje estou colhendo os frutos dessa experiência com a minha empresa na área de segurança e saúde do trabalho”, comenta Wesley.

Wesley assumiu a coordenação do comitê no dia 19/03/2008, a partir da subdivisão do Comitê de RH, com o objetivo de melhorar a segurança e qualidade dos serviços através da capacitação das equipes de saúde e segurança do trabalho das usinas, sendo reeleito sucessivamente até 10/12/2019, quando entregou o cargo. Foram 12 anos de trabalho, 47 reuniões, dezenas de palestras e cursos técnicos. “Desde 2020, o cargo vem sendo exercido pelo engenheiro de Segurança Lourivaldo Cardoso, da Coopcana, onde também o acompanhei e ajudei nessa transição até a minha aposentadoria em julho de 2021”, afirma.

“Agradecemos, em nome da Alcopar e das empresas associadas, o esforço e a dedicação em reunir e capacitar o pessoal das usinas ao longo de todos esses anos, e reconhecemos seu profissionalismo auxiliando a Alcopar na melhoria dos índices que asseguram a Saúde e a Segurança do Trabalho nas usinas”, destaca o presidente da Alcopar, Miguel Tranin.

“Parabéns pelo reconhecimento do seu trabalho durante este tempo e que continua para o resto da vida. É assim que nos preparamos para a vida eterna, nos dedicando, sempre pensando em ser útil. Parabéns e muito obrigado por levar o nome da nossa empresa para todo o setor sucroenergético”, acrescentou Fernando Nardine, Diretor Presidente da Cooperval.

Formado em Engenharia Mecânica pela UDESC, de Joinville, Santa Catarina, Wesley cursou Engenharia de Segurança do Trabalho, pela UEL, Gestão Ambiental, pela UEM, fez especialização em Gestão e Tecnologia Industrial do Setor Sucoalcooleiro, pela USP de São Paulo, e pós graduação em Marketing e Desenvolvimento Gerencial pela FECEA, de Apucarana. Por quatro anos Wesley trabalhou na Renuka Vale do Ivaí, ficou um ano na Usina Santa Terezinha, de Paranacity e 23 anos na Cooperval, entre outros trabalhos diversos. Atualmente é proprietário da Empresa WML Segurança e Medicina do Trabalho, em Jandaia do Sul.