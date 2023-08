Realizada a 2ª Edição do evento UFPR Portas Abertas

A 2ª Edição do evento UFPR Portas Abertas, realizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) no Campus Avançado de Jandaia do Sul em 19 de agosto, proporcionou um dia de enriquecimento através do aprendizado, interação e promoção do conhecimento científico.

O evento teve como objetivo estreitar os vínculos entre a instituição e a comunidade, permitindo aos participantes uma imersão em uma jornada de exploração e aprendizado. Com uma programação diversificada, atraiu uma ampla variedade de participantes de todas as idades.

Os visitantes tiveram a oportunidade de participar de um tour pelos laboratórios, vivenciando projetos de pesquisa, ensino e extensão de perto. A programação também contou com uma feira do livro e uma edição especial da feira do empreendedor, coordenada pelo líder comunitário Adriano do Nascimento, juntamente com Gabriella Braga Daniel do Nascimento e Jones Henrique Sabino. Atividades recreativas destinadas às crianças e a presença de food trucks proporcionaram uma experiência completa para todos.

O diretor do campus, professor José Eduardo Padilha de Sousa, enfatizou o papel da universidade na disseminação do conhecimento e na oferta de serviços à comunidade, ressaltando o impacto positivo do campus na cidade. Ele destacou: “A Universidade desempenha um papel crucial na divulgação do conhecimento e na formação de profissionais qualificados na região. Nosso campus tem um impacto notável em Jandaia do Sul, e eventos como este demonstram nosso compromisso.”

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior, marcou presença e destacou a relevância de abrir as portas do campus para a interação com a comunidade: “A UFPR, ao proporcionar um dia como esse, está contribuindo diretamente para a nossa comunidade. Essa troca de conhecimento entre a instituição e a população é fundamental para nosso crescimento como cidade”, afirmou o prefeito.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Fafijan, Sicredi, Auto Escola Jandaia, Lavtex e Sulmobile.

Para mais informações sobre as atividades do Campus da UFPR em Jandaia do Sul, acesse o site www.jandaiadosul.ufpr.br e acompanhe o perfil nas redes sociais @ufpr.jandaia.