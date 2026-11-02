Vídeo: carro é atingido por trem em Jandaia do Sul
Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um carro sendo atingido pelo trem no trevo do Panela de Pedra em Jandaia do Sul. O...
Rayssa aniversariando
Rayssa Giovanna Aela está fazendo 17 anos nesta segunda-feira (2). Familiares enviam parabéns.
Avenida Colombo em Maringá foi interdita nesta manhã. PRF orienta motoristas
PRF informa que devido as fortes chuvas dessa noite, a Av Colombo, um trecho urbano da BR 376, encontra-se, nesta manhã, interditada devido a...
Homem tem celular furtado dentro de casa enquanto dormia em Bom Sucesso
A Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto na madrugada desta segunda-feira (2), na Rua Ijuí, em Bom Sucesso. De acordo com o relato da...
Adolescente é flagrado conduzindo motocicleta sem CNH em Jandaia do Sul
Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar durante uma fiscalização de trânsito na tarde de domingo (1º), na Rua João Ruiz...
Temporal provoca destruição em Maringá, derruba árvores, danifica semáforos e deixa bairros sem energia
Um forte temporal atingiu Maringá durante a madrugada desta segunda-feira (2), feriado de Finados, e provocou diversos estragos em diferentes regiões da cidade. A...
Advogado Clóvis Telles celebra 56 anos de vida neste dia 2 de novembro
Neste dia 2 de novembro, o advogado criminalista Dr. Clóvis Telles celebra seus 56 anos de vida. Com quase duas décadas de atuação na advocacia,...
Faleceu Djalma Alves Rodrigues
Faleceu Djalma Alves Rodrigues. O velório acontece na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento será às 9h desta segunda-feira (2).