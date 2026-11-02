Adolescente é flagrado conduzindo motocicleta sem CNH em Jandaia do Sul

Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Polícia Militar durante uma fiscalização de trânsito na tarde de domingo (1º), na Rua João Ruiz Galian, na região central de Jandaia do Sul.

A equipe realizou a abordagem de uma motocicleta Honda CG 150 e, durante a identificação do condutor, constatou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em consulta aos sistemas, os policiais verificaram que a motocicleta não apresentava pendências relacionadas ao licenciamento. No entanto, durante a vistoria, foram constatadas outras irregularidades: o veículo estava sem os espelhos retrovisores e apresentava o pneu dianteiro em mau estado de conservação, conhecido como pneu careca.

Como as irregularidades não puderam ser corrigidas no local, a equipe policial adotou as medidas administrativas previstas para a situação.

A ocorrência foi registrada às 15h43.