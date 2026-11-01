O que diz o Simepar sobre o tempo neste domingo e segunda-feira

(Simepar) Expectativa de aumento da instabilidade no estado neste domingo (1), em função de mais um sistema de baixa pressão que se intensifica nos países vizinhos e favorece o aumento da umidade também sobre o Sul do Brasil.

Durante a manhã fica com mais nuvens na faixa leste e norte paranaense, com possibilidade de chuvas bem ocasionais especialmente próximo ao estado de São Paulo.

A partir da tarde áreas de instabilidade se desenvolvem em vários setores, com risco de tempestades no interior.

A maioria dos eventos atuam de forma irregular, ou seja, não deve chover em todos os municípios de uma mesma região, por exemplo. Contudo, em algumas cidades a chuva deve ser forte, acompanhada por descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Faz mais calor na faixa oeste, onde os termômetros passam ligeiramente dos 30 °C.

Na segunda-feira o tempo continua bastante instável no Paraná. Ingresso de calor e umidade desde o Norte do Brasil se intensifica, favorecendo a formação de várias áreas e linhas de instabilidade. No estado a chuva é mais forte, com temporais, entre a madrugada e manhã, contudo à tarde ainda há possibilidade de chuvas ocasionais. Segue com condição de abafamento em vários setores.