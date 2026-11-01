Faleceu Djalma Alves Rodrigues
Faleceu Djalma Alves Rodrigues. O velório acontece na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento será às 9h desta segunda-feira (2).
O que diz o Simepar sobre o tempo neste domingo e segunda-feira
(Simepar) Expectativa de aumento da instabilidade no estado neste domingo (1), em função de mais um sistema de baixa pressão que se intensifica nos...
Mulher denuncia tia por invasão de domicílio e agressão em Jandaia do Sul
Uma ocorrência de invasão de domicílio, lesão corporal e dano foi registrada na tarde de sábado (31), na Rua Luiz Marconi, região central de...
Pai e filho são agredidos com extrema violência em residencial de Apucarana
Um homem de 24 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de uma violenta agressão na manhã deste sábado (31), no Loteamento Residencial Sumatra...
Adolescente de 16 anos é apreendido com 14 porções de crack em Jandaia do...
Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (30), suspeito de envolvimento com a comercialização de drogas, na...
Bombeiros reforçam prevenção no Litoral durante o feriado e preparam efetivo para o verão
(AEN) O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça as ações de prevenção aquática no Litoral durante o feriado de Finados, quando moradores...
Asilo estará vendendo flores dias 1 e 2 no cemitério
O asilo de Jandaia do Sul estará com sua tradicional venda de flores e velas do nos dias 01/11 e 02/11 na porta do...
Professora é afastada após suspeita de dar Rivotril para criança em CMEI de Arapongas
Uma professora concursada da rede municipal de ensino de Arapongas, no norte do Paraná, foi afastada preventivamente após ser denunciada por suspeita de administrar...