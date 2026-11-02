Homem tem celular furtado dentro de casa enquanto dormia em Bom Sucesso

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto na madrugada desta segunda-feira (2), na Rua Ijuí, em Bom Sucesso.

De acordo com o relato da vítima, duas pessoas teriam entrado em sua residência enquanto ele dormia e levado um aparelho celular simples, cuja marca e modelo não soube informar.

O homem contou aos policiais que havia dormido com a janela aberta e acredita que os suspeitos tenham utilizado esse acesso para entrar no imóvel. Segundo ele, os dois indivíduos estavam a pé e fugiram em direção desconhecida após o furto. Um dos suspeitos vestia uma camiseta amarela.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h36 e realizou patrulhamento pelas imediações na tentativa de localizar os possíveis autores, mas ninguém foi encontrado.

A vítima recebeu orientações, e um Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) foi confeccionado para registrar o caso.