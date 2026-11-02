Advogado Clóvis Telles celebra 56 anos de vida neste dia 2 de novembro

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Neste dia 2 de novembro, o advogado criminalista Dr. Clóvis Telles celebra seus 56 anos de vida.

Com quase duas décadas de atuação na advocacia, construiu sua trajetória pautada pela perseverança, dedicação e compromisso com a Justiça.

Natural de Apucarana, mas com raízes em Jandaia do Sul, cidade onde cresceu e para a qual retornou após concluir sua formação acadêmica, Clóvis Telles é um homem de fé, dedicado à família e comprometido com os valores, a responsabilidade social e a participação cidadã.

Neste novo ciclo, celebra a vida com gratidão a Deus e renovados propósitos de contribuir positivamente com a comunidade.

Nesta data especial, recebe os parabéns de familiares e amigos, com votos de saúde, paz e realizações.

Parabéns, Dr. Clóvis Telles! Que Deus continue abençoando sua caminhada!

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