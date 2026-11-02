Temporal provoca destruição em Maringá, derruba árvores, danifica semáforos e deixa bairros sem energia

Um forte temporal atingiu Maringá durante a madrugada desta segunda-feira (2), feriado de Finados, e provocou diversos estragos em diferentes regiões da cidade. A força dos ventos derrubou árvores e postes, danificou semáforos, destelhou estruturas, interditou ruas e deixou moradores sem energia elétrica.

Entre as ocorrências registradas estão a queda da cobertura de um posto de combustíveis, árvores que atingiram veículos estacionados e danos em imóveis. Na região central, diversos prédios amanheceram sem fornecimento de energia.

De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Maringá registrou 39,8 milímetros de chuva entre a meia-noite e as 6h15 desta segunda-feira. As rajadas de vento chegaram a 81 km/h.

A Vila Operária foi uma das regiões mais atingidas, com registros de árvores e postes caídos. Na Avenida Colombo, diversas árvores ficaram sobre a pista, causando transtornos no trânsito e obrigando motoristas a buscar alternativas para continuar o trajeto.

Também foram registrados estragos nas avenidas Brasil, Tiradentes e Tuiuti. Na Avenida Humaitá, uma árvore caiu sobre veículos estacionados, enquanto, na Rua Fernão Dias, outra atingiu o muro de uma igreja.

Em outro ponto da cidade, uma árvore caiu sobre um prédio e provocou a quebra de um vidro. A estrutura também foi atingida por um princípio de incêndio após um curto-circuito envolvendo um poste e um fusível.

A tempestade ainda derrubou a cobertura de um posto de combustíveis e causou danos em telhados e outras estruturas.

Semáforos danificados e falta de energia

Além dos prejuízos materiais, o temporal comprometeu o funcionamento de semáforos e provocou interdições em diversas vias. A falta de energia elétrica atingiu vários bairros, incluindo a região central da cidade.

Os estragos dificultaram a circulação de motoristas e pedestres durante as primeiras horas da manhã, principalmente nos locais onde árvores caíram sobre ruas e equipamentos de sinalização foram danificados.

Telefones de emergência apresentam instabilidade

Em meio às ocorrências, os telefones do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar apresentaram instabilidade na manhã desta segunda-feira, o que pode dificultar o contato da população com os serviços de emergência.

Previsão indica possibilidade de novas tempestades

Apesar dos estragos registrados durante a madrugada, a previsão do tempo indica que a instabilidade deve continuar em Maringá e em outras regiões do Paraná nesta segunda-feira.

Segundo o Simepar, a entrada de calor e umidade provenientes do Norte do Brasil favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

A região Norte do Paraná apresenta maior probabilidade de eventos severos, mas há risco de chuva forte e tempestades em outras regiões do Estado. Durante a tarde, as precipitações devem ocorrer de maneira irregular, podendo persistir no início da noite.

Mesmo com a presença de muitas nuvens e previsão de chuva, o tempo deve permanecer abafado.