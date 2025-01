Quer entrar na faculdade? A UFPR Jandaia do Sul tem uma super oportunidade pra você!

Se você sempre sonhou em fazer uma universidade, mas achava complicado ou caro, aqui vai uma novidade: a UFPR Jandaia do Sul está com inscrições para um de seus cinco cursos de ensino superior.

E sabe o melhor? É de graça e super fácil de participar!

Por que escolher a UFPR Jandaia do Sul?

⦁ Ensino gratuito e de qualidade: Isso mesmo, você não paga nada para estudar na melhor universidade do Paraná.

⦁ Sem vestibular: Não precisa fazer prova nem se preocupar com aquela pressão toda.

⦁ Sem taxas: Não tem custo nenhum para se inscrever nem se matricular. E sem mensalidade. Totalmente gratuita.

⦁ Bolsas de estudo: a universidade oferece diversos tipos de bolsas para você estudar.

⦁ Use sua nota do ENEM: Participou do ENEM entre 2020 e 2024? Sua nota já vale para entrar!

Cursos pra você escolher:

⦁ Engenharia Agrícola

⦁ Engenharia de Alimentos

⦁ Engenharia de Produção

⦁ Licenciatura em Ciências Exatas (Química, Física ou Matemática)

E agora também com o novo curso de Inteligência Artificial.

Como se inscrever?

É muito simples:

⦁ Entre no link https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PSSUFPR-ENEM2025

⦁ Preencha o formulário de inscrição.

⦁ Pronto! Você já está concorrendo a uma vaga.

Prazo: Corre, porque as inscrições vão até o dia 20 de janeiro.

Fique ligado em todas as informações!

Siga a UFPR Jandaia do Sul nas redes sociais para saber tudo em primeira mão:

⦁ Facebook: ⦁ fb.com/ufprjandaiadosul

⦁ Instagram: ⦁ @ufpr.jandaia

⦁ Site: ⦁ www.jandaiadosul.ufpr.br

⦁ WhatsApp: (41) 98535-0118

Essa é a sua chance de entrar para faculdade de um jeito simples, rápido e sem gastar nada.

Vem ser UFPR e comece a construir o seu futuro agora mesmo!

