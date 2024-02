Quem deve a Copel há mais de um ano pode pagar sem juros e sem multa

(AEN) Clientes que possuem débitos com a Copel vencidos há mais de um ano agora têm condições diferenciadas para regularizar a situação. A empresa oferece isenção de juros e multas e sem correção monetária sobre o valor original para residências e propriedades rurais. Isso resulta em uma redução de até 50% no valor final em débito com a concessionária, que pode ser pago à vista ou em até 96 parcelas, de acordo com a avaliação de cada caso.

A oferta é válida também para as demais classes consumidoras, que possuam débitos superiores a 18 meses. Ao todo, aproximadamente 100 mil clientes se enquadram nas condições ofertadas pelo novo programa de negociação, criado como uma alternativa à cobrança por meio de serviços de proteção ao crédito ou por vias judiciais.

Estes clientes têm recebido o contato da própria Copel e também de uma empresa contratada para execução de cobranças, pelos meios disponíveis – e-mail, mensagem de texto (SMS), WhatsApp e carta. Os avisos informam sobre as condições especiais oferecidas na negociação.

OUTRAS MODALIDADES – Sensibilizada com o volume de contas de início de ano, como impostos e a compra de material escolar, a Copel também flexibilizou suas condições de negociação para os débitos mais recentes: o número de parcelas possíveis aumentou, de seis para até doze vezes. O valor da entrada também poderá ser negociado. É possível simular e confirmar o parcelamento de débitos de até R$10 mil pela página www.copel.com.

PREVENÇÃO DE GOLPES – Quando o assunto é pagamento, é sempre bom manter a atenção para evitar as tentativas de golpe. Em nenhum dos casos, a Copel envia link direto para pagamento. Neste sentido, a orientação do superintendente comercial da Copel, Breno Cesar Souza Castro, é que os clientes acompanhem seu histórico de pagamentos e pendências pelo aplicativo ou pelo site da empresa.

“Ao receber qualquer tipo de cobrança, sugerimos que o cliente confira se os valores citados correspondem aos débitos indicados, no aplicativo ou no site da Copel, onde já é possível emitir as guias para o pagamento. Assim, não se corre o risco de cair em tentativas de golpe que infelizmente hoje chegam por diversos canais”, explica.