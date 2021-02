Quatro são detidos após furtos no comércio de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h15 de terça-feira (9). Foi apreendido um menor de 15 anos e presos dois maiores de 18, e um de 21 anos.

A equipe policial foi acionada na Avenida Getúlio Vargas onde segundo informações, quatro masculinos teriam acabado de furtar um estabelecimento de nome Casa dos Tênis e um senhor estaria correndo atrás dos mesmos.

Conforme relato da Polícia Militar, durante o deslocamento, o COPOM repassou informações de que os autores estariam correndo pela Rua Senador Souza Naves, um deles trajando camiseta amarela, outro de camiseta vermelha e outro de camiseta listrada, sentido ao Bairro Vila Rica.

Foi quando os policiais se depararam com um dos envolvidos, (de camiseta amarela), no prolongamento da Rua senador Souza Naves, momento em que adentrou em um milharal.

Enquanto uma equipe permaneceu no encalço do primeiro suspeito, outra equipe foi até o prédio em construção em frente a Isis Confecções, onde durante averiguação, foram localizados outros dois suspeitos.

Logo em seguida, a outra equipe chegou no local com um terceiro envolvido de nome o qual estava com uma mochila de cor preta, ainda com etiqueta e no interior deste, três camisetas e três refrigerantes. Ele confessou que ele juntamente com os demais teriam furtado produtos também de uma lanchonete situada na Avenida Anunciato Sonni (Bar do Biazoto).

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e os dois maiores receberam voz de prisão.

Na sequência foi deslocado nos dois comércio em questão, onde em contato com o proprietário da Loja, este relatou que quatro rapazes adentraram o estabelecimento e ficaram olhando os produtos, foi quando este se deu por falta de algumas camisetas. Os mesmos se evadiram e a vítima os seguiu até determinado local.

Ao apresentar as fotos dos envolvidos, a vítima os reconheceu.

Em contato com o proprietário da Lanchonete, este reconheceu os envolvidos e confirmou e eles teriam jogado sinuca no estabelecimento, porém não havia percebido que fora subtraído do local três garrafas de refrigerante.

Ainda em patrulhamento a fim de localizar o quarto envolvido, a equipe visualizou um masculino transitando pela Rua Presidente Kennedy próximo à Arame Jeans, que ao avistar a viatura se comportou de maneira suspeita, momento em que recebeu voz de abordagem. Fora identificado como ______ e notou-se alguns arranhões nos braços e nas pernas e também que havia acabado de tomar banho e trocado as vestes.

Ao questioná-lo sobre os fatos acontecidos, o mesmo começou se contradizer e confessou ter participado dos furtos em questão.

Este também fora reconhecido pelas vítimas. Diante do fato, recebeu voz de prisão e juntamente com os outros três envolvidos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos pertinentes ao caso.