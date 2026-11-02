Ciclone extratropical coloca Paraná e outros sete estados em alerta para tempestades

A formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil, a partir desta terça-feira (3), coloca o Paraná e outros sete estados em alerta para a ocorrência de temporais. O fenômeno deve provocar chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do país.

Além do Paraná, estão na área de instabilidade os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais.

O sistema meteorológico atua em conjunto com a chegada de uma frente fria e o avanço de um cavado atmosférico. A combinação entre temperaturas elevadas, umidade e o encontro de diferentes massas de ar favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de tempestades severas.

No Paraná e em Santa Catarina, a previsão indica que as chuvas mais fortes devem ganhar intensidade principalmente a partir da tarde desta terça-feira. A instabilidade deve continuar durante a madrugada e a manhã de quarta-feira (4).

Ao longo da tarde de quarta-feira, as áreas de instabilidade devem avançar do Rio Grande do Sul em direção ao sul do Paraná. A previsão também aponta possibilidade de descargas elétricas, ventos fortes e precipitações volumosas.

As condições meteorológicas podem provocar transtornos, como alagamentos em áreas urbanas, transbordamento de rios e queda de árvores. O cenário exige atenção da população, especialmente durante os períodos de maior intensidade das tempestades.

Diante da previsão, a recomendação é acompanhar os avisos dos órgãos oficiais de meteorologia e da Defesa Civil, além de evitar permanecer próximo a árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas por ventos fortes.