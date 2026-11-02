Terça Verde

Veja de outro ângulo: carro enroscado na linha é atingido por trem
O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (2) no trevo do Panela de Pedra e não houve vítimas. Aparentemente, por algum motivo, o carro ficou...
Ciclone extratropical coloca Paraná e outros sete estados em alerta para tempestades
A formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil, a partir desta terça-feira (3), coloca o Paraná e outros...
Veículo capota na BR-369 entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso
Um acidente foi registrado na rodovia BR-369, no trecho entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, nas proximidades do município de Bom Sucesso na...
Vídeo: carro é atingido por trem em Jandaia do Sul
Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um carro sendo atingido pelo trem no trevo do Panela de Pedra em Jandaia do Sul. O...
Rayssa aniversariando
Rayssa Giovanna Aela está fazendo 17 anos nesta segunda-feira (2). Familiares enviam parabéns.
Avenida Colombo em Maringá foi interdita nesta manhã. PRF orienta motoristas
PRF informa que devido as fortes chuvas dessa noite, a Av Colombo, um trecho urbano da BR 376, encontra-se, nesta manhã, interditada devido a...
Homem tem celular furtado dentro de casa enquanto dormia em Bom Sucesso
A Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto na madrugada desta segunda-feira (2), na Rua Ijuí, em Bom Sucesso. De acordo com o relato da...