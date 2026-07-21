Quarta Verde

Polícia Civil apreende medicamentos para emagrecimento vendidos de forma ilegal em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná realizou nesta terça-feira (21) uma operação em Jandaia do Sul para combater a comercialização clandestina de medicamentos utilizados para...
Polícia Militar prende suspeito de roubo contra idoso de 91 anos em Mandaguari
Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos suspeito de praticar um roubo contra um idoso de 91...
Identificado homem que teve o corpo mutilado por locomotiva após acidente em Califórnia
O mecânico José Cícero Silva, de 55 anos, foi identificado como sendo a vítima do grave acidente entre um trem e um automóvel Chevrolet...
Prefeitura de Jandaia do Sul promove reunião para reestruturação da Defesa Civil e fortalecimento...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na tarde desta segunda-feira (20), na sala de reuniões do Paço Municipal, um encontro voltado à reestruturação...
Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento de Jandaia do Sul
Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta segunda-feira (20), em Jandaia do Sul. A colisão aconteceu...
Acidente entre trem e carro mata motorista na região
Um grave acidente entre um trem e um automóvel Chevrolet Chevette terminou em tragédia na tarde desta segunda-feira (20). A colisão ocorreu em um...