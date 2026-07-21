Identificado homem que teve o corpo mutilado por locomotiva após acidente em Califórnia

1006
O mecânico José Cícero Silva, de 55 anos, foi identificado como sendo a vítima do grave acidente entre um trem e um automóvel Chevrolet Chevette na tarde desta segunda-feira (20) em Califórnia.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o motorista embaixo da locomotiva, com ferimentos incompatíveis com a vida. Ele teve o corpo mutilado. Segundo a Polícia Militar, ele sofreu múltiplas amputações traumáticas, inclusive desmembramento da cabeça e de um dos pés.
José Cícero era proprietário de uma oficina mecânica em Califórnia. O velório  acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento está marcado para as 10h30 desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal.
.
Compartilhar