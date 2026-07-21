Prefeitura de Jandaia do Sul promove reunião para reestruturação da Defesa Civil e fortalecimento das ações de enfrentamento a eventos climáticos extremos

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na tarde desta segunda-feira (20), na sala de reuniões do Paço Municipal, um encontro voltado à reestruturação da Defesa Civil Municipal e ao fortalecimento das ações de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

A reunião contou com a participação do prefeito Ditão Pupio, do vice-prefeito Inei Heckert, do vereador Michel Enfermeiro e de diretores dos departamentos municipais, além de representantes da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil: o capitão Justino, o subtenente Simão e o 3º sargento Degan. Também participou o gestor da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, 2º sargento J. Ferreira, além de representantes da Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do Sul (ACEJAN) e do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG).

Durante o encontro, foram discutidas ações para aprimorar a estrutura da Defesa Civil no município, fortalecer a integração entre os órgãos públicos e ampliar a capacidade de resposta diante de situações provocadas por eventos climáticos extremos, como tempestades, vendavais, enxurradas e outros desastres naturais.

A iniciativa também abordou a importância do planejamento preventivo, da atualização dos protocolos de atuação e da atuação conjunta entre a administração municipal, a Defesa Civil, a Brigada Comunitária, a ACEJAN e o CONSEG, visando garantir mais agilidade, segurança e eficiência no atendimento à população em situações de emergência.

O prefeito Ditão Pupio destacou que investir na prevenção e na preparação do município é fundamental para minimizar riscos e proteger a população.

“A prevenção é sempre o melhor caminho. Estamos trabalhando para que Jandaia do Sul esteja cada vez mais preparada para enfrentar situações de emergência, com planejamento, organização e integração entre todas as equipes envolvidas”, afirmou o prefeito.

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