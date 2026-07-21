Polícia Civil apreende medicamentos para emagrecimento vendidos de forma ilegal em Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná realizou nesta terça-feira (21) uma operação em Jandaia do Sul para combater a comercialização clandestina de medicamentos utilizados para emagrecimento. Durante a ação, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e recolheram lotes do medicamento conhecido como Mounjaro, que contém o princípio ativo tirzepatida.
Segundo as investigações, o produto era anunciado e comercializado por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, em desacordo com a legislação sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia determinado restrições à comercialização das apresentações investigadas, proibindo sua distribuição, importação, propaganda e determinando o recolhimento dos lotes.
Os medicamentos apreendidos serão submetidos à perícia e aos procedimentos administrativos necessários. Após a conclusão das diligências, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a responsabilização dos envolvidos.
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