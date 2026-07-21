Polícia Militar prende suspeito de roubo contra idoso de 91 anos em Mandaguari

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos suspeito de praticar um roubo contra um idoso de 91 anos, na região central de Mandaguari.
Conforme apurado, a vítima chegou à sua residência e encontrou o suspeito no interior do imóvel. Ao perceber a presença do morador, o autor passou a agredi-lo com socos e empurrões, derrubando-o ao solo, e fugiu levando um aparelho celular. Em decorrência das agressões, o idoso sofreu diversas lesões e precisou de atendimento médico.
Ainda durante o atendimento da ocorrência, a vítima reconheceu o suspeito por meio de fotografias, e as características observadas em imagens de câmeras de monitoramento reforçaram sua identificação como autor do crime.
Na continuidade das diligências, equipes da Polícia Militar localizaram o suspeito nas proximidades do Jardim Havaí. No momento da abordagem, o indivíduo ainda trajava roupas compatíveis com aquelas utilizadas durante a prática do roubo, circunstância que reforçou os indícios de autoria. Em seguida, ele foi novamente reconhecido pela vítima, corroborando os demais elementos probatórios já reunidos durante a ocorrência.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de Polícia Judiciária.
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