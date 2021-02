Próximos bairros da campanha JANDAIA LIMPA

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul está continua com a Campanha Jandaia Limpa, que iniciou com as roçadas, visitas da equipe de combate a dengue e LIMPEZA DE TERRENOS.

DIAS 22 e 23 DE FEVEREIRO – A limpeza de terrenos será feita no Distrito de São José e Vilas Rurais Paraíso e Vicente Pupio.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pede para que os moradores dos locais listados acima aproveitem o final de semana para limparem seus terrenos e quintais, deixando os descartes organizados para recolhimento nos dias 22 e 23, segunda e terça-feira. Toda semana serão divulgados os novos bairros da limpeza de terrenos.

Os primeiros bairros onde a equipe da Prefeitura Municipal fez o trabalho de recolhimento dos descartes de terrenos e quintais nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro foram:

– Residencial Araucária;

– Nossa Senhora de Fátima;

– Residencial Massa;

– Vila Rica;

– Jardim Vista Alegre;

– Santa Helena 1,2,3;

– Jardim Brasil;

– Jardim Vilar 1 e 2;

– Jardim Planalto.

Outros projetos, como coleta seletiva e destino correto do lixo, serão incorporados à Campanha Jandaia Limpa nos próximos meses. As ações acontecerão por etapas e devem seguir ao longo de todo o ano de 2021.