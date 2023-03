Proprietários de terrenos vazios devem retirar o carne do IPTU na prefeitura

A prefeitura municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Tributação e Dívida Ativa, comunica os interessados que os carnês de IPTU residencial já estão sendo entregues pelo correio, mas os carnês de terrenos vazios deverão ser retirados na Prefeitura. O vencimento da primeira parcela ou cota única com desconto de 10% será no dia 10 de abril. Neste ano a Prefeitura estará recebendo também através de PIX.