Proprietário impede furto de carro que já estava sendo levado pelo ladrão

18h50min. Natureza: Furto simples (tentado) / Dano. Local: Rua Pirapó, Jandaia do Sul.

O solicitante de 31 anos, que estava no local supracitado onde é um bar, relatou que quando se deu conta, um masculino adentrou em seu veículo VW/Gol e deu partida utilizando a chave que já estava na ignição, o solicitante correu e pulou na janela do motorista se agarrando ao volante, sendo que então o autor tentou se evadir do local com o automóvel, mas o proprietário puxou o volante fazendo com que o automóvel se chocasse com o meio fio e parasse acima da calçada.

Diante disso, o autor abandonou o veículo e se evadiu a pé, tomando rumo ignorado. Salienta que em decorrência do fato, ambos os pneus do lado esquerdo do veículo, (lado do motorista) vieram a murchar e a torre do amortecedor direito fez com que o capo do veículo entortasse.

Indagado sobre as características do autor, foi relatado se tratar de um masculino alto, moreno, sem um dente na boca, de boné, vestindo camiseta vermelha com a escrita AVA e calça jeans. A equipe policial realizou patrulhamento no intuito de localizar o autor, porém sem êxito até o momento.