Profissionais do SAMU e Defesa Civil revertem parada cardiáca de homem de 49 anos

Na tarde desta quinta-feira (23) a equipe do SAMU-Jandaia juntamente com a equipe da Defesa Civil, foram acionados para prestar atendimento à uma vítima que se encontrava em Parada Cardíaca (PCR) em via pública. Na chegada das equipes os socorristas se depararam com uma vitima masculina de 49 anos de idade.

Prontamente iniciaram as manobras de reanimação cardíaca e após 30 minutos de atendimento, juntamente com a equipe do Hospital Nossa Senhora de Fátima obtiveram sucesso, revertendo o quadro clínico delicado no qual a vítima se encontrava. O mesmo segue internado, para realizações de exames complementares e para dar sequencia no tratamento definitivo.

Com isso enaltecemos aqui o excelente atendimento dos profissionais evolvidos nesta importante ocorrência.