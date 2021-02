O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul, recebeu nesta quarta-feira (10) o lote com 352 doses, referente a segunda dose da Vacina contra o COVID-19 do fabricante CoronaVac.

Segundo a prefeitura, todos os profissionais da saúde que tomaram a primeira dose, serão orientados em breve para receber a segunda e última dose da vacina.