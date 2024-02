Profissionais da rede municipal de ensino participam de palestra

Nesta quinta-feira, 01 de fevereiro, no Auditório da FAFIJAN a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Educação e Esportes realizou à abertura do ano letivo 2024 com palestra para os Profissionais da Educação.

Com a presença dos diretores, professores, equipe pedagógica, operacional, educadores, demais profissionais da educação como Psicóloga, motoristas, nutricionista, equipe da cozinha central, pessoal de apoio e demais amigos e convidados que após a fala das autoridades tiveram um delicioso café da manhã e, em seguida, continuaram os trabalhos com palestra.

A palestra ficou a cargo do Professor Rony Tschoeke profissional de educação física e conselheiro do CREF com o tema “Os Novos Aprendizes”.