Professor aposentado morre em acidente na PR-453 em Borrazópolis

Lamentavelmente, um acidente trágico aconteceu no município de Borrazópolis na noite de quinta-feira (25). Um professor aposentado morreu na Rodovia PR-453, próximo ao Bairro Lajeadão, no sentido Cruzmaltina. De acordo com informações, a vítima estava em uma bicicleta quando tentou atravessar a pista e acabou sendo atingida por um utilitário Fiat Strada. O motorista tentou desviar, mas infelizmente, não conseguiu evitar a colisão.

Uma ambulância do hospital foi rapidamente chamada até ao local, no entanto, apenas pôde constatar o óbito.

Conforme relatos de amigos que chegaram no local, a vítima era o conhecido professor Onofre.