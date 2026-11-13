PROERD forma 214 alunos em Jandaia do Sul e reforça compromisso com a prevenção às drogas e à violência

Solenidade reuniu estudantes de cinco escolas municipais, autoridades, educadores e familiares em uma noite de celebração e reconhecimento.

A noite desta quinta-feira (12) foi marcada pela formatura de 214 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de Jandaia do Sul, que concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). A solenidade reuniu seis turmas de cinco escolas municipais, celebrando a conclusão de dez encontros educativos realizados em parceria entre a Polícia Militar do Paraná, a Prefeitura Municipal e o Departamento de Educação.

As atividades foram conduzidas pela cabo Gleisiane, policial militar e instrutora do PROERD, que trabalhou com os estudantes temas relacionados à prevenção do uso de drogas, combate à violência, autoestima, respeito, cidadania e resistência às pressões negativas. Durante o programa, os alunos receberam orientações sobre a importância de tomar decisões responsáveis e desenvolver atitudes que contribuam para uma convivência saudável na família, na escola e na sociedade.

A programação envolveu estudantes das escolas municipais Campo Gonçalves Dias, César Lattes, John Kennedy, Monteiro Lobato e Olavo Bilac, juntamente com seus professores, diretores e equipes pedagógicas. O envolvimento das instituições de ensino foi fundamental para o desenvolvimento das atividades e para fortalecer a integração entre escola, família e Polícia Militar.

O Programa

O PROERD é uma iniciativa de prevenção desenvolvida pela Polícia Militar, com origem no programa norte-americano D.A.R.E., criado em 1983. No Paraná, o programa é aplicado desde 2000 e já alcançou milhões de estudantes, contribuindo para a formação de crianças e adolescentes por meio da educação preventiva e da valorização de princípios como respeito, responsabilidade e cidadania.

Em Jandaia do Sul, a parceria entre a administração municipal e a Polícia Militar reforça a importância de investir na formação das novas gerações. Mais do que uma formatura, a solenidade representou a conclusão de uma etapa de aprendizado que deixa ensinamentos para toda a vida, preparando os estudantes para fazer escolhas conscientes e construir um futuro com mais segurança e oportunidades.

Homenagens e reconhecimento

Durante a solenidade, os 214 alunos receberam os certificados de conclusão do PROERD, após dez semanas de atividades educativas que proporcionaram conhecimentos e ensinamentos importantes para toda a vida. Os formandos também participaram do tradicional juramento, reafirmando o compromisso de colocar em prática os valores aprendidos e de fazer escolhas responsáveis, mantendo-se longe das drogas e da violência.

Como forma de incentivo e reconhecimento pela participação dos estudantes, foram sorteadas seis bicicletas, proporcionando momentos de alegria e expectativa entre os formandos. A iniciativa também marcou a celebração pelo empenho e dedicação dos alunos ao longo do programa.

Outro momento especial da noite foi a leitura da redação com o tema “PROERD, em minha vida”, de autoria da aluna Geovanna Silveira de Lima, escolhida para representar os estudantes. O texto destacou a importância dos ensinamentos adquiridos durante o programa e foi apresentado ao público presente na solenidade.

Ao final da cerimônia, os alunos receberam a visita especial do leão Daren, mascote oficial do PROERD, que animou os formandos e tornou a celebração ainda mais especial. O evento foi encerrado com a tradicional Canção do PROERD, reunindo os estudantes em um momento de alegria, união e compromisso com um futuro longe das drogas e da violência.

Educação, prevenção e compromisso com o futuro

“O PROERD vai muito além da prevenção às drogas e à violência. Nosso objetivo é ensinar essas crianças a fazer boas escolhas, ter responsabilidade e acreditar em si mesmas. É gratificante acompanhar a evolução de cada aluno e saber que esses ensinamentos serão levados para toda a vida”, disse a Cabo Gleisiane – Instrutora do PROERD.

“Investir nas nossas crianças é investir no futuro de Jandaia do Sul. O PROERD é um programa muito importante, que une escola, família e Polícia Militar na formação de cidadãos conscientes. Parabenizo todos os alunos pela conquista e agradeço aos profissionais envolvidos nesse trabalho tão especial,” ressaltou o Prefeito Ditão – Jandaia do Sul.

“A educação também tem o papel de preparar nossos alunos para os desafios da vida. O PROERD complementa esse trabalho, fortalecendo valores como respeito, responsabilidade e cidadania. É uma alegria ver 214 crianças concluindo essa etapa com tantos conhecimentos e aprendizados”, Cláudia Rejane Hashimoto – Diretora do Departamento de Educação.

Presenças

A cerimônia foi apresentada pela Cabo Aline, Educadora Social do PROERD em Arapongas. Também contou com a participação de autoridades municipais, representantes da Polícia Militar, diretores, coordenadores, professores e familiares. Entre os convidados estiveram o prefeito Ditão Pupio; a diretora do Departamento de Educação, Claudia Hashimoto; o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Jandaia do Sul, capitão Kelvin Rougier Wobeto Ferreira; Comandante da 2ª Pelotão da 4ª CIA do BPEC, a Sargento Camila, a Presidente da Câmara de Vereadores Adriana Jaime, e os vereadores André Barqueiro e Michel, e representando o Comando da Defesa Civil Pedro Camargo e o Núcleo de Educação de Apucarana, Suzana Sampaio, além de integrantes da comunidade escolar.