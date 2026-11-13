Homem é preso após ameaçar e agredir mãe e esposa com tijolos e faca em Bom Sucesso

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12), após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo sua mãe, de 64 anos, e sua esposa, de 24 anos, na Rua Osvaldo Reglin Filho, em Bom Sucesso.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via Central de Operações após a denúncia de que o homem havia chegado à residência afirmando ter roubado um aparelho celular e uma quantia em dinheiro para comprar drogas. Em seguida, ele teria passado a agredir as vítimas utilizando tijolos.

No local, as duas mulheres relataram aos policiais que também foram ameaçadas de morte pelo agressor. Conforme os relatos, em determinado momento, o homem pegou uma faca, com aproximadamente 15 centímetros de lâmina, e tentou agredir sua esposa.

Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram uma entrada tática no imóvel e conseguiram localizar o suspeito, que apresentou resistência passiva à abordagem. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e da equipe policial.

Ainda conforme o boletim, durante o transporte na viatura, o homem voltou a ameaçar e ofender verbalmente a mãe e a esposa, utilizando palavras de baixo calão.

A Polícia Militar informou que o indivíduo já havia se envolvido em outro atendimento policial na mesma data, quando também apresentava comportamento alterado.

As duas vítimas manifestaram interesse em representar criminalmente contra o agressor. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas e a faca apreendida, para as providências legais.