Cachaça Jamel: Viabilidade Econômica e Responsabilidade Socioambiental

A busca pelo equilíbrio entre o crescimento do negócio, o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente é o que move a Indústria Missiato de Bebidas, produtora da tradicional Cachaça Jamel.

Mais do que entregar um produto de excelência aos nossos consumidores, acreditamos que a nossa viabilidade econômica está diretamente ligada ao valor compartilhado que geramos com colaboradores, parceiros e com a sociedade.

Gestão de Qualidade: Tradição e Rigor

A garantia de um produto de ponta exige processos rigorosos. Por isso, contamos com uma área dedicada exclusivamente à Gestão de Qualidade e Gestão Ambiental, que também comanda as frentes de Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos.

Toda a nossa linha possui a chancela e a certificação do IQB (Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação), assegurando o padrão de excelência que acompanha a marca há décadas a partir da nossa matriz em Jandaia do Sul (PR).

Gestão Ambiental e Logística Reversa na Prática

A sustentabilidade não é apenas um discurso na Cachaça Jamel; ela faz parte da operação diária da fábrica:

Destinação de Resíduos: Todo e qualquer resíduo sólido gerado na indústria recebe destinação correta e ambientalmente adequada.

Logística Reversa do Vidro: Mais de 80% das garrafas de vidro comercializadas pela nossa empresa retornam ao ciclo produtivo através da logística reversa.

Tratamento de Água: Possuímos estações próprias de tratamento de água em nossas unidades.

Parceria com o Eu Reciclo: Compensamos mais de 30% de todos os descartáveis (vidro, plástico e papel) que colocamos no mercado brasileiro anualmente.

Impacto Social e Ambiental em Números (Balanço 2025)

Em 2025, o nosso trabalho de compensação ambiental gerou frutos concretos em todo o país:

Abrangência: Beneficiou 31 cooperativas e operadores de materiais recicláveis espalhados por 15 estados brasileiros.

Redução de Carbono: Com essa destinação estratégica, a emissão de 1.020 toneladas de dióxido de carbono (CO2) foi potencialmente evitada.

Esse ciclo não apenas protege os recursos naturais, mas fomenta a inclusão social, gera renda para centenas de famílias e fortalece a economia local das comunidades envolvidas na triagem de resíduos.

Quer saber mais sobre a nossa história e compromisso com a qualidade? Conheça os produtos da Cachaça Jamel ou entre em contato com a nossa equipe.

Fonte: https://jamel.com.br