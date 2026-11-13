Polícia Militar é chamada após confusão em bar de Bom Sucesso

A Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira (12) para atender uma ocorrência de possível briga no Bar da Valdete, localizado na Rua José Pereira, na região central de Bom Sucesso. A denúncia inicial informava que uma pessoa poderia estar morta em decorrência da confusão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via COPOM e, ao chegar ao estabelecimento, realizou uma averiguação, mas não encontrou nenhuma pessoa em óbito.

No local, os policiais fizeram contato com um homem de 28 anos, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. Apesar disso, não foram identificadas lesões aparentes em seu corpo. Questionado, ele recusou atendimento médico.

Outros homens que estavam no estabelecimento foram orientados a deixar o local e dispersados pela equipe policial, como medida para evitar novos conflitos e restabelecer a ordem pública.

Após as orientações, a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como fato não constatado.