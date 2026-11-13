Hoje no Country Club

Homem é preso após ameaçar e agredir mãe e esposa com tijolos e faca...
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (12), após uma ocorrência de violência doméstica envolvendo sua mãe, de...
Polícia Militar é chamada após confusão em bar de Bom Sucesso
A Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira (12) para atender uma ocorrência de possível briga no Bar da Valdete, localizado na Rua...
Briga entre duas mulheres termina com registro de lesão corporal em Marumbi
Uma ocorrência de lesão corporal envolvendo duas mulheres, de 53 e 18 anos, foi registrada pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (12), na...
Faleceu Euclides Marcomini
Faleceu vítima de mal súbito em Jandaia do Sul Euclides Marcomini aos 74 anos. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul...
Homem sofre mal súbito no centro
Um homem precisou ser socorrido por equipes da Brigada Comunitária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer um mal súbito...
Cachaça Jamel: Viabilidade Econômica e Responsabilidade Socioambiental
A busca pelo equilíbrio entre o crescimento do negócio, o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente é o que move a Indústria...
Carro colide com trem na entrada do bairro João Paulo, em Apucarana
Um acidente envolvendo um automóvel Ford Fiesta e uma composição ferroviária da empresa Rumo Logística foi registrado na noite desta quarta-feira (11), na entrada...