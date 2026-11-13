Briga entre duas mulheres termina com registro de lesão corporal em Marumbi

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber uma denúncia de briga entre duas mulheres. Quando os policiais chegaram ao local, a situação já havia sido encerrada.
A mulher de 53 anos relatou que a jovem de 18 anos teria ido até sua residência e iniciado uma discussão com xingamentos. Na sequência, segundo a vítima, a jovem teria partido para as agressões físicas, causando arranhões no rosto, pescoço e tórax.
Populares intervieram e separaram as envolvidas. Durante a confusão, a jovem também sofreu escoriações.
Em contato com os policiais, a jovem apresentou outra versão dos fatos. Ela afirmou que teria ido até a casa da mulher para tirar satisfação, após ouvir que estaria tentando furtar o cachorro da filha da vítima.
Diante da situação, as duas mulheres foram encaminhadas ao Destacamento da Polícia Militar para a elaboração de um Termo Circunstanciado.