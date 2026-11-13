Briga entre duas mulheres termina com registro de lesão corporal em Marumbi

Uma ocorrência de lesão corporal envolvendo duas mulheres, de 53 e 18 anos, foi registrada pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (12), na Rua Minas Gerais em Marumbi.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber uma denúncia de briga entre duas mulheres. Quando os policiais chegaram ao local, a situação já havia sido encerrada.

A mulher de 53 anos relatou que a jovem de 18 anos teria ido até sua residência e iniciado uma discussão com xingamentos. Na sequência, segundo a vítima, a jovem teria partido para as agressões físicas, causando arranhões no rosto, pescoço e tórax.

Populares intervieram e separaram as envolvidas. Durante a confusão, a jovem também sofreu escoriações.

Em contato com os policiais, a jovem apresentou outra versão dos fatos. Ela afirmou que teria ido até a casa da mulher para tirar satisfação, após ouvir que estaria tentando furtar o cachorro da filha da vítima.

Diante da situação, as duas mulheres foram encaminhadas ao Destacamento da Polícia Militar para a elaboração de um Termo Circunstanciado.