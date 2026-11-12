Faleceu Euclides Marcomini

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Faleceu vítima de mal súbito em Jandaia do Sul Euclides Marcomini aos 74 anos.

O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul a partir das 23h desta quinta-feira (12). O sepultamento será as 13h de sexta-feira.

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