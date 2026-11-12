Faleceu Euclides Marcomini
Faleceu vítima de mal súbito em Jandaia do Sul Euclides Marcomini aos 74 anos. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul...
Homem sofre mal súbito no centro
Um homem precisou ser socorrido por equipes da Brigada Comunitária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer um mal súbito...
Cachaça Jamel: Viabilidade Econômica e Responsabilidade Socioambiental
A busca pelo equilíbrio entre o crescimento do negócio, o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente é o que move a Indústria...
Carro colide com trem na entrada do bairro João Paulo, em Apucarana
Um acidente envolvendo um automóvel Ford Fiesta e uma composição ferroviária da empresa Rumo Logística foi registrado na noite desta quarta-feira (11), na entrada...
Polícia Militar registra ocorrência de furto e apreende motocicleta irregular em São Pedro do...
A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas na manhã de quarta-feira (11), em São Pedro do Ivaí. Os casos envolveram o furto de um...
Homem é preso após furtar ambulância em Kaloré
Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (11), no distrito de Jussiara, em Kaloré, durante o cumprimento...
Polícia Militar recolhe motocicleta abandonada
Uma motocicleta Honda Pop 100, de cor amarela, foi encontrada abandonada em uma área de mata às margens da BR-376, em Cambira, na noite...
Homem de 61 anos morre após se engasgar com pão de queijo em Apucarana
Um homem de 61 anos morreu na tarde desta quarta-feira (11) após se engasgar com um pedaço de pão de queijo no distrito de...