PRF registra 95 acidentes e 3 mortes nas rodovias do Paraná durante o feriado da Independência

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Feriado foi marcado pelo trânsito menos violento; mais de mil pessoas passaram pelas estações de educação para o trânsito
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na segunda-feira (7), a Operação Dia da Independência 2026 nas rodovias federais do Paraná. Durante os quatro dias de reforço na fiscalização, foram registrados 95 acidentes, que resultaram em 98 pessoas feridas e três mortes.
O acidente mais grave foi registrado no sábado (5), em Ibiporã (PR), na BR-369. Uma criança de sete meses faleceu em um tombamento. Os pais ficaram feridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Londrina (PR). Os três ocupantes eram de nacionalidade paraguaia.
As demais mortes decorreram de uma saída de pista e de uma colisão lateral, em Terra Roxa (PR) e em Araruna (PR), respectivamente.
Durante a operação, a PRF realizou 3.173 testes de alcoolemia e fiscalizou 8.634 pessoas e 8.290 veículos. Os radares registraram 3.092 flagrantes de excesso de velocidade.
Também foram autuados 143 ocupantes sem cinto de segurança, sendo 58 condutores e 85 passageiros, além de 29 casos de transporte irregular de crianças sem o dispositivo de retenção adequado.
Os policiais registraram ainda 351 autuações por ultrapassagens em faixa contínua, 45 infrações de embriaguez ao volante, 26 flagrantes de uso de celular e 68 autuações por descumprimento da Lei do Descanso de motoristas profissionais. Ao todo, quatro motoristas foram presos por dirigirem bêbados – um por dia de operação.
No combate ao crime, a PRF apreendeu 3,7 toneladas de maconha, além de 23 pessoas foram presas por diversos crimes.
Educação para o trânsito
Durante a Operação Dia da Independência, a PRF também realizou ações de educação para o trânsito, com atividades presenciais, palestras, abordagens em trechos críticos e ações do Cinema Rodoviário. Ao todo, foram realizadas 65 ações educativas, que alcançaram 1.033 pessoas e 550 veículos, com orientações voltadas à prevenção de acidentes e à adoção de comportamentos mais seguros nas rodovias.
Na região sob fiscalização da Delegacia PRF em Maringá, foram registrados dez sinistros de trânsito, oito pessoas saíram feridas e infelizmente uma morte.
Fonte PRF
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