PRF registra 95 acidentes e 3 mortes nas rodovias do Paraná durante o feriado da Independência

PRF registra 95 acidentes e 3 mortes nas rodovias do Paraná durante o feriado...
Feriado foi marcado pelo trânsito menos violento; mais de mil pessoas passaram pelas estações de educação para o trânsito A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou,...
(Vídeo) Desfile da independência em Jandaia do Sul
Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (7), o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. A programação reuniu a comunidade na Avenida...
Mulher cai e bate a cabeça durante roubo de bolsa em Jandaia do Sul
Uma mulher precisou de atendimento médico após ser vítima de um roubo na tarde deste domingo (6), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, na região...
Felipe aniversariando
Aniversariando nesta segunda-feira (7) o agente da Defesa Civil Felipe Gonçalves. Amigos enviam Parabéns.
Caminhão carregado com frutas tomba na BR-376 e deixa motorista ferido em Apucarana
Um motorista de 36 anos ficou ferido após o caminhão que conduzia, carregado com frutas, tombar na manhã deste domingo (6), na BR-376, em...
Motorista fica ferida após colidir na traseira de carreta em Jandaia
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na manhã deste domingo (6), na BR-376, em Jandaia do Sul, na região próxima...
Adolescente de 17 anos é agredida ao tentar impedir briga em Jandaia do Sul;...
Uma adolescente de 17 anos foi agredida na madrugada deste domingo (6), durante uma ocorrência registrada na Travessa Itamy, em Jandaia do Sul. Segundo a...