PRF localiza carga de cocaína dentro da lataria de veículo em Arapongas

Polícia Rodoviária Federal localizou na manhã de hoje (27) 45 quilos de cocaína escondidos na estrutura de um veículo abordado em Arapongas (PR). O ilícito foi localizado após os policiais suspeitarem do intenso nervosismo do condutor do veículo, um homem de 35 anos, e do forte odor característico de droga.

A cocaína, parte pronta para consumo e parte pasta-base, havia sido acondicionada em partes fechadas da carroceria do veículo, sendo necessária a abertura forçada pela equipe policial.

Tabletes de cocaína escondidos

O valor estimado de prejuízo ao tráfico de drogas ultrapassa sete milhões de reais. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Arapongas (PR).