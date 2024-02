PRF atende acidente envolvendo ambulância em Jataizinho

No início da manhã desta segunda-feira (26), agentes da Polícia Rodoviária Federal em ronda pela BR 369, atenderam a um acidente com vítimas em Jataizinho, envolvendo uma ambulância de Jacarezinho que seguia para a cidade de Londrina.

O condutor da ambulância perdeu o controle do veículo e saiu de pista, vindo a capotar no canteiro central, parando no sentido contrário da rodovia. O laudo pericial de acidente de trânsito será confeccionado pela equipe PRF que esteve no local.

No interior do veículo, além do condutor que não sofreu lesões, havia duas passageiras, sendo uma delas grávida, acompanhada da sua mãe. As duas foram encaminhadas por equipes do Samu e Siate que estiveram no local para hospitais da região (Ibiporã e Uraí). Conforme informações preliminares, a mulher grávida sofreu apenas escoriações.

Fonte PRF