PRF apreende maconha em Mandaguari

Na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 08h, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari (PR), uma equipe da PRF abordou um veículo GM/CELTA com placas de Muriaé/MG, ocupado por duas pessoas, condutor e passageiro, com idades de 25 e 22 anos, respectivamente.
Em fiscalização no bagageiro os policiais encontraram fardos com tabletes de maconha, que após pesados, totalizaram 61,5 kg.
Questionados os ocupantes do veículo, ambos residentes na cidade mineira de Muriaé, eles disseram que pegaram a droga em uma cidade que não se lembravam o nome e que teriam como destino a cidade onde moram, e que após entregar a droga nessa cidade, receberiam determinada quantia em dinheiro.
Eles foram presos em flagrante e encaminhados com o veículo e a maconha à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.
Em tese, eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas, (pena de 5 a 15 anos de reclusão), e associação para o tráfico, (pena de 3 a 10 anos de reclusão).
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