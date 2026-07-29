Jandaia do Sul abre inscrições para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional

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A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Indústria e Comércio, em parceria com o Senac, a Sala do Empreendedor e o programa Inova Jandaia, está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional voltados ao desenvolvimento de novas competências e à preparação para o mercado de trabalho.
As capacitações abrangem áreas de tecnologia, inteligência artificial, marketing digital e design, oferecendo oportunidades para jovens, empreendedores e profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos e aumentar a competitividade no mercado.
As inscrições devem ser realizadas na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Senador Souza Naves, nº 775, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (43) 3432-4277.
Confira os cursos disponíveis:
Modelagem e Impressão 3D
Período: 12 a 21 de agosto
Horário: das 14h às 18h
Carga horária: 30 horas
Idade mínima: 14 anos
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios – Turma Noturna
Período: 17 a 21 de agosto
Horário: das 19h às 22h
Carga horária: 15 horas
Idade mínima: 16 anos
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental
Instagram para Negócios
Período: 20 a 28 de agosto
Horário: das 8h às 12h
Carga horária: 20 horas
Idade mínima: 14 anos
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios – Turma Vespertina
Período: 24 a 28 de agosto
Horário: das 14h às 17h
Carga horária: 15 horas
Idade mínima: 16 anos
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental
Ferramenta Colaborativa Canva
Período: 24 a 28 de agosto
Horário: das 19h às 22h
Carga horária: 15 horas
Idade mínima: 14 anos
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental
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