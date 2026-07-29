PRF apreende maconha em Mandaguari
Na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 08h, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari (PR), uma equipe da PRF abordou um...
Jandaia do Sul abre inscrições para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Indústria e Comércio, em parceria com o Senac, a Sala do Empreendedor e...
Morador de Bom Sucesso denuncia empréstimo consignado fraudulento e suspeita de invasão da conta...
Um morador da zona rural de Bom Sucesso procurou o destacamento da Polícia Militar na terça-feira (28) para registrar um caso de estelionato após...
Veículo é destruído por incêndio durante a madrugada em Mandaguari
Um Fiat Uno ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua João Carlos Casavechia, no Jardim...
Jovem é preso com motocicleta furtada em Jandaia do Sul
Um jovem de 18 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul na tarde de terça-feira (28), após ser encontrado...
Faleceu Clemilda Rezende Vais Lima
Faleceu aos 54 anos, Clemilda Rezende Vais Lima. A cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira (29) das 6h às 17h, na Capela do Prever...
Prefeitura de Jandaia do Sul alerta sobre o descarte correto de pneus
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e do Controle às Endemias, orienta a população sobre a importância...