PRF apreende 134 Kg de maconha em Jandaia do Sul

A droga era transportada no banco traseiro e no bagageiro de um Fiat/Uno com placas de Crissimal/RS

Por volta das 11h30 desta quarta-feira, agentes da PRF deram ordem de parada a um Fiat Uno vermelho que trafegava na BR 369, sendo que seu condutor não obedeceu e tentou se furtar da fiscalização.

Diante da suspeita que a atitude gerou, foi realizado acompanhamento e a equipe PRF teve êxito na abordagem já no perímetro urbano de Jandaia do Sul.

O carro era conduzido por um homem de 29 anos, residente em Cascavel.

Aos policiais, disse que pegou o veículo já carregado em um Posto de Combustíveis em Ubiratã/PR, e o levaria até Apucarana/PR. Ainda, segundo o detido, receberia cinco mil reais pelo transporte.

Após revistarem o veículo, os policiais encontraram 134,65 kg de maconha no porta-malas e no banco traseiro, que estavam dentro de sacos plásticos e de ráfia, sendo divididos em tabletes.

Diante dos fatos, o condutor foi preso e encaminhado juntamente com a droga e o veículo para a Polícia Civil de Jandaia do Sul.