Nesta quinta-feira (12) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul entregou os prêmios para os ganhadores do IPTU Premiado. Concorreram aos prêmios todos os contribuintes que estavam com seu IPTU em dia até o ano de 2022.

Os ganhadores que ainda não retiraram devem comparecer à Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, no Departamento de Tributação e Dívida Ativa, com seus documentos pessoais e comprovante de residência.