Prefeitura reúne com entidades para tratar de repasse de verbas parlamentares

Na manhã desta segunda-feira, 25 de março, o Prefeito Lauro Junior, acompanhado do Diretor do Departamento de Assistência Social Marco Aurélio e das Assistentes Sociais Renata e Bruna reuniram com representantes das entidades para tratar de assuntos de repasse de verbas parlamentares.

Os recursos provenientes dessas emendas parlamentares serão para o custeio das entidades.

As entidades beneficiadas nesse momento e que estavam presentes na reunião foram: da Escola Pró-Saber Apae estava a Diretora Maria Luísa e a Assistente Social Stella e irão receber 100 mil do Senador Flávio Arns e 50 mil do Deputado Federal Luís Nishimori; do Lar São Francisco de Assis estava a Coordenadora Letícia e a Assistente Social que irão receber 50 mil do Deputado Federal Luís Nishimori; e do Asilo São Vicente de Paula estava o Tesoureiro Osvaldo, a Assistente Social Débora e a Coordenadora Carolina que irão receber 75 mil do Deputado Federal Sargento Fahur.

