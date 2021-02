Prefeitura realiza pregão eletrônico para aquisição de material escolar

A Prefeitura de Jandaia do Sul fará, no dia 02 /03/2021, pregão eletrônico para Aquisição de Material Escolar para compor os kits escolares que serão destinados aos alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Jandaia do Sul, para o ano letivo de 2021.

Os interessados poderão obter maiores informações junto à Comissão de Licitações pelo telefone (43) 3432-9250, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h ou pelo e-mail licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br.

Saiba mais em: https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/documentos/licitacao/971.pdf