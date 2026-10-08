Condenado por estupro é preso em bairro de Jandaia do Sul

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar na noite da última quarta-feira (7), no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do Sul. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, com uma pena restante a ser cumprida de 6 anos e 7 meses.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava um patrulhamento ostensivo e preventivo pela Rua Benedito José da Silva por volta das 19h10, quando visualizou o indivíduo em atitude suspeita.
Ao realizarem a abordagem e checarem ao sistema, os militares confirmaram a ordem judicial de prisão. O homem recebeu voz de prisão imediatamente, teve seus direitos constitucionais lidos pela equipe e foi encaminhado à unidade do Departamento Penitenciário (Depen) de Jandaia do Sul, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.